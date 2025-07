Spectacle « Sans tambour ni trompette » Chalon-sur-Saône

Spectacle « Sans tambour ni trompette » Chalon-sur-Saône jeudi 17 juillet 2025.

Spectacle « Sans tambour ni trompette »

17 rue de la Motte ecole primaire de l'Est Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-19

2025-07-17

Anne Reinier et Nicolas Soullard sont comédiens. Mais attention !

Pas du genre à faire ce métier pour devenir célèbres, enfin c’est ce qu’ils prétendent…

Mais alors pourquoi montent-ils sur scène ?

Aujourd’hui Anne et Nicolas jurent de dire toute la vérité sur eux-mêmes, sans oublier de mentir aussi, bien sûr, par conscience professionnelle.

Depuis la scène, ils plongent les spectateurs dans les coulisses de leur vie, à moins que ce ne soit l’inverse ?!

La réalité se transforme en fiction bien réelle.

Public Tout public à partir de 10 ans

Durée 60 min

Avec Nicolas SOULLARD et Anne REINIER

Accompagnement artistique, mise en jeu des comédien.nes Chantal ERMENAULT

Création soutenue par l’IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde et la Ville de Biganos. .

17 rue de la Motte ecole primaire de l’Est Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 42 48 56 sanstambournitrompette@outlook.com

