Spectacle Sarah-Anna à Niort Niort

Spectacle Sarah-Anna à Niort

202 Avenue Saint-Jean d'Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : 28.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Sarah-Anna le samedi 14 mars 2026 à 18h00 au Théâtre Jean Richard à Niort.

Société, sexe, hypocrisie ambiante elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas.

Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien ! .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle Sarah-Anna à Niort

