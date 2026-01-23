Spectacle Sarah-Anna dans Salé La Comédie de Metz Metz
Spectacle Sarah-Anna dans Salé La Comédie de Metz Metz vendredi 20 mars 2026.
Spectacle Sarah-Anna dans Salé
La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Vendredi 2026-03-20 19:00:00
2026-03-20 20:15:00
2026-03-20
L’humour noir a sa nouvelle princesse !
Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête ! Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ?(Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)…
Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes !
Lauréate du festival d’humour Rire & Vilaine.Tout public
La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
English :
Black humor has its new princess!
A nurse for 7 years, Sarah-Anna has seen a lot of horror and neurosis, but that’s nothing compared to the little voices in her head! Why is it important to choose the right nickname on a dating site? What’s the upside of rape? Why should you always carry a dick-pick with you? (A photo of your penis if you’re over 45, or a photo of someone else’s penis if you’re under 15 cms)…
Sarah-Anna takes you on a journey into her world, which will leave your zygomatic muscles in tatters!
Winner of the Rire & Vilaine comedy festival.
