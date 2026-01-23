Spectacle Sarah-Anna dans Salé La Comédie de Metz Metz

Spectacle Sarah-Anna dans Salé

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 20:15:00

2026-03-20

L’humour noir a sa nouvelle princesse !

Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête ! Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ?(Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)…

Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes !

Lauréate du festival d’humour Rire & Vilaine.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

English :

Black humor has its new princess!

A nurse for 7 years, Sarah-Anna has seen a lot of horror and neurosis, but that’s nothing compared to the little voices in her head! Why is it important to choose the right nickname on a dating site? What’s the upside of rape? Why should you always carry a dick-pick with you? (A photo of your penis if you’re over 45, or a photo of someone else’s penis if you’re under 15 cms)…

Sarah-Anna takes you on a journey into her world, which will leave your zygomatic muscles in tatters!

Winner of the Rire & Vilaine comedy festival.

