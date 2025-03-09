Spectacle Sarah Schwab Beauvais
Spectacle Sarah Schwab Beauvais dimanche 15 mars 2026.
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise
Tarif : 35 – 35 – 35
35
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Du rêve à la réalité est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.
Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales.
À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia,
Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. 35 .
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr
