Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité Espace Encan La Rochelle
Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 37 – 37 – EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice.
English : Show Sarah Schwab Du rêve à la réalité
She was spotted by Patrick Sébastien for her incredible impersonation skills.
L’événement Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Nous La Rochelle