Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité Espace Encan La Rochelle

Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 37 – 37 – EUR

Début : 2026-04-11
Elle est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice.
English : Show Sarah Schwab Du rêve à la réalité

She was spotted by Patrick Sébastien for her incredible impersonation skills.

