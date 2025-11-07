Spectacle S’arracher Eguisheim

Spectacle S’arracher

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Après la mort de son père, Lucas s’enfuit en mobylette, submergé par le chagrin. En parallèle, une biche traquée s’échappe dans la forêt. Deux trajectoires, deux fuites, un seul souffle. Trois comédiens et comédiennes donnent vie à ce récit sensoriel, porté par un dispositif scénique et musical fort. Une rencontre finale, brutale et bouleversante.

Pour cette nouvelle création en itinérance, la metteuse en scène Noëmie Ksicova a choisi d’adapter un court roman de Marc Daniau, à l’écriture très cinématographique. Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Étouffé par l’ambiance qui règne à la maison, il prend sa mobylette et s’en va. Sans préméditation, juste pour survivre. Pendant des kilomètres, il roule avec l’idée d’aller se perdre dans la nature. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois. Construits sur une succession de monologues, portés par trois comédien·nes de la jeune troupe, les deux récits avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Derrière elles et lui, les paysages défilent à toute allure, relayés par un dispositif scénique et musical qui impulse ce mouvement incessant. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique. Dans ses spectacles, Noëmie Ksicova aime questionner la perte et la façon d’y survivre. Ici, c’est en se fracassant contre la nature sauvage qu’un jeune homme va renaître. .

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

English :

After the death of his father, Lucas flees on his moped, overwhelmed by grief. At the same time, a hunted doe escapes into the forest. Two trajectories, two escapes, a single breath. Three actors bring this sensory tale to life, supported by a powerful scenic and musical device. The final encounter is brutal and moving.

German :

Nach dem Tod seines Vaters flieht Lucas auf einem Moped, überwältigt von seiner Trauer. Parallel dazu flüchtet ein verfolgtes Reh in den Wald. Zwei Wege, zwei Fluchten, ein einziger Atemzug. Drei Schauspieler und Schauspielerinnen erwecken diese sensorische Erzählung zum Leben, die von einer starken szenischen und musikalischen Einrichtung getragen wird. Eine letzte, brutale und erschütternde Begegnung.

Italiano :

Dopo la morte del padre, Lucas fugge in motorino, sopraffatto dal dolore. Nello stesso momento, una cerva braccata fugge nella foresta. Due strade, due fughe, un unico respiro. Tre attori danno vita a questo racconto sensoriale, supportati da un potente apparato scenico e musicale. L’incontro finale è brutale e profondamente commovente.

Espanol :

Tras la muerte de su padre, Lucas huye en su ciclomotor, abrumado por el dolor. Al mismo tiempo, una cierva cazada escapa hacia el bosque. Dos caminos, dos huidas, un solo aliento. Tres actores dan vida a este relato sensorial, apoyados por un poderoso dispositivo escénico y musical. El encuentro final es brutal y profundamente conmovedor.

L’événement Spectacle S’arracher Eguisheim a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach