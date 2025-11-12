Spectacle S’arracher Muntzenheim

Spectacle S’arracher

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Étouffé par l’ambiance qui règne à la maison, il prend sa mobylette pour aller se perdre dans la nature.

Théâtre de Marc Daniau, mise en scène Noëmie Ksicova

avec Jacques-Joël Delgado, Marie Moly, Léna Rossetti

Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Étouffé par l’ambiance qui règne à la maison, il prend sa mobylette pour aller se perdre dans la nature. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois.

Les deux récits, portés par trois comédien·nes de la jeune troupe de la Comédie de Colmar, avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique.

En partenariat avec la Comédie de Colmar Centre dramatique national Grand Est Alsace, dans le cadre de la tournée Par les villages . Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

After the death of his father, Lucas doesn’t know what to do with his grief. Suffocated by the atmosphere at home, he takes to his moped to get lost in the countryside.

German :

Nach dem Tod seines Vaters weiß Lucas nicht, was er mit seinem Kummer anfangen soll. Er erstickt an der Stimmung, die zu Hause herrscht, und nimmt sein Moped, um sich in der Natur zu verlieren.

Italiano :

Dopo la morte del padre, Lucas non sa cosa fare del suo dolore. Soffocato dall’atmosfera di casa, sale sul suo motorino e parte per la campagna.

Espanol :

Tras la muerte de su padre, Lucas no sabe qué hacer con su dolor. Asfixiado por el ambiente de su casa, coge su ciclomotor y se va al campo.

L’événement Spectacle S’arracher Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de Colmar