Spectacle « S’arracher »

Médiathèque Centre Social yves Coppens 27 rue de thin Signy-l’Abbaye Ardennes

Proposé par la Comédie de Reims, S’arracher est un spectacle destiné à la jeunesse qui retrace en parallèle la fugue de Lucas, un adolescent en détresse, et la fuite d’une biche traquée, à travers leurs monologues croisés. Il sera suivi d’un échange avec la metteuse en scène Noëmie Ksicova et l’écrivain Marc Daniau. Rendez-vous à la salle polyvalente de Signy l’Abbaye le 1er décembre à 19h.

Médiathèque Centre Social yves Coppens 27 rue de thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr

English :

Presented by the Comédie de Reims, « S?arracher » is a show aimed at young people, retracing the parallel stories of Lucas, a teenager in distress, and the flight of a hunted deer, through their intertwined monologues. It will be followed by a discussion with director Noëmie Ksicova and writer Marc Daniau. Rendezvous at the salle polyvalente in Signy l’Abbaye on December 1 at 7pm.

German :

Das von der Comédie de Reims angebotene Stück « S?arracher » ist für Jugendliche bestimmt und zeichnet parallel die Flucht von Lucas, einem Jugendlichen in Not, und die Flucht eines gejagten Rehs anhand ihrer gekreuzten Monologe nach. Im Anschluss daran findet ein Gespräch mit der Regisseurin Noëmie Ksicova und dem Schriftsteller Marc Daniau statt. Treffpunkt in der Mehrzweckhalle von Signy l’Abbaye am 1. Dezember um 19 Uhr.

Italiano :

Presentato dalla Comédie de Reims, « S?arracher » è uno spettacolo per ragazzi che ripercorre le storie parallele di Lucas, un adolescente in difficoltà, e della fuga di un cervo braccato, attraverso i loro monologhi intrecciati. Seguirà un dibattito con la regista Noëmie Ksicova e lo scrittore Marc Daniau. Appuntamento alla Salle polyvalente di Signy l’Abbaye il 1° dicembre alle 19.00.

Espanol :

Presentado por la Comédie de Reims, « S?arracher » es un espectáculo para jóvenes que traza las historias paralelas de Lucas, un adolescente en apuros, y la huida de un ciervo cazado, a través de sus monólogos entrelazados. A continuación habrá un coloquio con la directora Noëmie Ksicova y el escritor Marc Daniau. Cita en la Sala polivalente de Signy l’Abbaye el 1 de diciembre a las 19.00 horas.

