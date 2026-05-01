Wolfgantzen

Spectacle S’arracher

rue des muriers Wolfgantzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Avec les comédiens de la jeune troupe de Colmar et Reims Léna Rosseti, Jacques-Joël Delgado et Marie Moly.

Renaître grâce à la nature sauvage.

Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Il prend sa mobylette et s’arrache. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois. Les deux récits avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique.

Tout public à partir de 12 ans. 0 .

rue des muriers Wolfgantzen 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 57 70

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English :

L’événement Spectacle S’arracher Wolfgantzen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach