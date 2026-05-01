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Spectacle S’arracher Wolfgantzen

Spectacle S’arracher Wolfgantzen vendredi 29 mai 2026.

Adresse : rue des muriers

Ville : 68600 Wolfgantzen

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Wolfgantzen

Spectacle S’arracher

rue des muriers Wolfgantzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Avec les comédiens de la jeune troupe de Colmar et Reims Léna Rosseti, Jacques-Joël Delgado et Marie Moly.

Renaître grâce à la nature sauvage.

Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Il prend sa mobylette et s’arrache. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois. Les deux récits avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique.

Tout public à partir de 12 ans. 0  .

rue des muriers Wolfgantzen 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 57 70 

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English :

L’événement Spectacle S’arracher Wolfgantzen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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