Spectacle Satie dans son siècle Conservatoire intercommunal musiques théâtres Montélimar

Montélimar

Spectacle Satie dans son siècle

Conservatoire intercommunal musiques théâtres 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12 20:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez Satie dans son siècle, un spectacle unique pour vous laisser transporter par l’univers du compositeur et pianiste français Érik Satie. Un événement à ne pas manquer !

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Conservatoire intercommunal musiques théâtres 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Discover Satie in his century, a unique show to transport you into the world of French composer and pianist Érik Satie. An event not to be missed!

L’événement Spectacle Satie dans son siècle Montélimar a été mis à jour le 2025-04-04 par Montélimar Tourisme Agglomération