Spectacle Satie dans son siècle Conservatoire intercommunal musiques théâtres Montélimar
Spectacle Satie dans son siècle Conservatoire intercommunal musiques théâtres Montélimar samedi 11 avril 2026.
Montélimar
Spectacle Satie dans son siècle
Conservatoire intercommunal musiques théâtres 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12 20:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez Satie dans son siècle, un spectacle unique pour vous laisser transporter par l’univers du compositeur et pianiste français Érik Satie. Un événement à ne pas manquer !
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Conservatoire intercommunal musiques théâtres 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Discover Satie in his century, a unique show to transport you into the world of French composer and pianist Érik Satie. An event not to be missed!
L’événement Spectacle Satie dans son siècle Montélimar a été mis à jour le 2025-04-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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