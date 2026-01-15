Spectacle « Sautillons, Sautillez, Sautons ! » Bibliothèque Germaine Tillion Paris
- Trois chatons explorent le monde pendant que leur maman dort.
- Une petite hirondelle découvre que tous les arbres ne sont pas accueillants.
- Dans la maison, Petit Pou et Petite Puce vivent de drôles d’émotions et les éléments de la maison les soutiennent chacun à leur façon.
Durée du spectacle 45 min, pour les enfants dès 3 ans.
Informations et réservation auprès de l’espace jeunesse de la bibliothèque.
Entre plaisir de la découverte et joie de la rencontre, venez embarquer pour ce voyage à la fois doux, poétique et espiègle !
Un spectacle conté, chanté, rythmé, flûté et violoné !
… par Sophie David, conteuse et violoniste et Véronique Bourin, chanteuse et flûtiste
Le mercredi 25 mars 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
