Trois chatons explorent le monde pendant que leur maman dort.

Une petite hirondelle découvre que tous les arbres ne sont pas accueillants.

Dans la maison, Petit Pou et Petite Puce vivent de drôles d’émotions et les éléments de la maison les soutiennent chacun à leur façon.

Durée du spectacle 45 min, pour les enfants dès 3 ans.

Informations et réservation auprès de l’espace jeunesse de la bibliothèque.

Entre plaisir de la découverte et joie de la rencontre, venez embarquer pour ce voyage à la fois doux, poétique et espiègle !

Un spectacle conté, chanté, rythmé, flûté et violoné !



… par Sophie David, conteuse et violoniste et Véronique Bourin, chanteuse et flûtiste

Le mercredi 25 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T15:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

+33171189737 https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/ https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Germaine Tillion et trouvez le meilleur itinéraire

