Spectacle SCALP ! à Vitré Vitré

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Spectacle SCALP ! par la Compagnie Méchant Machin à la salle Le Théâtre de Vitré le jeudi 5 février à 20h30.

Quand les créateurs et interprètes de Mike Starnight, Starsky Minute et Typhus Bronx se réunissent, c’est évidemment pour se donner en spectacle et requestionner la folie. De la fusion de leurs univers polymorphes est né Scalp !, un cauchemar burlesque et tiré par les cheveux, première création hybride et inclassable du collectif Méchant Machin.

Michel Machin a toujours eu une vie tranquille. Cette nuit, une étrange créature chevelue est venue le visiter. Un monstre maléfique qui d’un coup de griffe a déchiré le tissu de ses rêves. Depuis, il assiste impuissant à la lente dégradation de son quotidien. Sa réalité se fissure peu à peu et ses démons intérieurs s’engouffrent par la brèche. Dans un huis-clos déjanté, fantastique et absurde, le collectif Méchant Machin tente un grand écart entre l’univers de David Lynch et des Monty Python. Attention à la déchirure…

Durée 1h20.

Pour tous dès 12 ans.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

