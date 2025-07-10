Spectacle Les Fourberies de Scapin Châteaudun

Spectacle Les Fourberies de Scapin

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30 21:45:00

2026-03-30

Théâtre d’après Molière.

Les Fourberies de Scapin, c’est l’histoire de ces jeunes gens laissés à l’abandon par leurs pères, qui tombent amoureux. Aux retour des patriarches, ils doivent brutalement renoncer à leurs amours sous la contrainte. Face à l’autorité paternelle, ils font appel à une sorte de super héros de l’époque, Scapin, valet virtuose qui joue des tours, repousse les limites et prend tous les risques.

Cette pièce est l’une des premières à critiquer sévèrement les dominations sociologiques qui ont cours sous l’Ancien Régime. Ce qui la rend toujours actuelle, c’est que les mécanismes de domination qu’elle dénonce n’ont pas disparu. Ils ont juste changé de formes.

Durée 1h15, possibilité de 30 minutes de débat à l’issue du spectacle. .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

