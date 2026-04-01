Pleumeur-Bodou

Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme

Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:30:00

fin : 2026-04-20 16:45:00

Date(s) :

2026-04-20

Derrière chaque différence, une histoire à entendre

Scarlett petite poupée en noir et blanc dans un monde en couleur, peine à trouver sa place à cause de sa différence. Chaque soir, ses bonbons magiques l’emmènent dans un univers à elle, où elle se sent enfin bien.

Mais un jour, elle les égare et doit affronter la réalité… Nouvelles rencontres, étranges personnages et chemins sinueux, peut-être trouvera t-elle la clé de son bonheur ?

Un spectacle né de la rencontre entre la comédienne Marie Maillot de Corte et une jeune fille autiste, pour parler de différence avec légèreté et poésie. .

Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-06 par SITARMOR