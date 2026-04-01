Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme Pleumeur-Bodou
Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme Pleumeur-Bodou lundi 20 avril 2026.
Pleumeur-Bodou
Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme
Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:30:00
fin : 2026-04-20 16:45:00
Date(s) :
2026-04-20
Derrière chaque différence, une histoire à entendre
Scarlett petite poupée en noir et blanc dans un monde en couleur, peine à trouver sa place à cause de sa différence. Chaque soir, ses bonbons magiques l’emmènent dans un univers à elle, où elle se sent enfin bien.
Mais un jour, elle les égare et doit affronter la réalité… Nouvelles rencontres, étranges personnages et chemins sinueux, peut-être trouvera t-elle la clé de son bonheur ?
Un spectacle né de la rencontre entre la comédienne Marie Maillot de Corte et une jeune fille autiste, pour parler de différence avec légèreté et poésie. .
Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Spectacle Scarlett Une sensibilisation à l’autisme Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-06 par SITARMOR
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