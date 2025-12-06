Spectacle « Scènes de bêtes » Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Spectacle « Scènes de bêtes » Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 6 décembre 2025.

Elles sont rigolotes, farfelues, maladroites, minuscules ou très grosses. Elles n’ont peur de rien, elles foncent tête baissée et nous entraînent dans leurs drôles de vies.

Venez suivre les péripéties des bêtes en tous genres :

Du chat malicieux qui taquine l’oiseau, du loup qui essaie de sauvegarder son potager envahi par les lapins, de la chenille qui se transforme en papillon et bien d’autres encore !

Sur inscription à partir du 6 novembre, pour les 3 mois-3 ans

La compagnie « Les p’tites histoires en n’ombre » vous invite à un spectacle ludique et coloré qui ravira les tout-petits et leurs parents.

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr