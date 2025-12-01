Spectacle Scènes Ouvertes aux Talents Locaux Théâtre de poche Saint-Brieuc

Spectacle Scènes Ouvertes aux Talents Locaux

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Le Théâtre de Poche offre sa scène aux talents locaux

Des talents multiformes, éclectiques, burlesques mais aussi touchants rivalisent, s’affrontent et s’amusent au sein d’une soirée où la bienveillance et le respect priment.

Ils viennent de tous les horizons avec leur folie douce et leurs démonstrations engagées.

Ce sera peut-être votre tour cette saison ?

Comment participer ? Envoyez la vidéo de votre projet (cinq minutes maximum) avant le 1er décembre à sceneouverteqo@gmail.com. Si vous êtes sélectionnés pour la soirée, vous serez recontactés.

La participation à la scène ouverte a pour seul objectif de favoriser l’émergence et la mise en lumière de talents locaux. Cette participation est bénévole et ne sous-entend aucune rémunération. .

