Spectacle scénographique à l’occasion de la Korrika L’Hôpital-Saint-Blaise

Spectacle scénographique à l’occasion de la Korrika

Église de L’Hôpital Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Pour célébrer cet événement, l’église de L’Hôpital Saint Blaise ouvrira ses portes à tous les visiteurs. Son spectacle scénographique immersif — projeté en six langues dont le basque et l’espagnol — sera diffusé toutes les heures durant trois jours. Cette expérience unique permet de découvrir l’histoire, l’architecture et la symbolique de ce monument d’exception. .

Église de L’Hôpital Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 07 21 hopital-saint-blaise@wanadoo.fr

