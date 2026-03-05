Spectacle scénographique à l’occasion de la Korrika L’Hôpital-Saint-Blaise
Spectacle scénographique à l'occasion de la Korrika L'Hôpital-Saint-Blaise vendredi 20 mars 2026.
Spectacle scénographique à l'occasion de la Korrika
Église de L'Hôpital Saint-Blaise L'Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques
Pour célébrer cet événement, l’église de L’Hôpital Saint Blaise ouvrira ses portes à tous les visiteurs. Son spectacle scénographique immersif — projeté en six langues dont le basque et l’espagnol — sera diffusé toutes les heures durant trois jours. Cette expérience unique permet de découvrir l’histoire, l’architecture et la symbolique de ce monument d’exception. .
