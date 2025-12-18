« Schizophrénie » : une comédie percutante qui éveille autant qu’elle amuse.

Ni stand-up classique, ni théâtre traditionnel, « Schizophrénie » est une œuvre hybride, sensible et fédératrice, où le rire devient un remède, un moyen de dire ce qu’on tait, un espace pour retisser du collectif. « Je veux créer un théâtre qui parle vrai. Un théâtre qui ne sépare pas le fond de la forme, ni l’intime du politique. » précise Majid Eddaikhane.

À travers « Schizophrénie », il tente de rassembler toutes les versions de lui-même : l’ingénieur trop lisse, l’enfant du quartier qu’on attend au tournant, le fils pris entre deux cultures, l’entrepreneur qui réussit “comme il faut”, l’homme qui doute, qui tombe, qui se relève.

Avec une grande tendresse, il évoque les trajectoires cabossées, les parents qui ont fait “comme ils ont pu”, la normalité qu’on invente pour survivre. Avec une lucidité désarmante, Majid Eddaikhane revient sur les moments de bascule : quand tout s’effondre, quand la société vous rappelle qui vous êtes… ou qui vous n’êtes pas. Et avec humour, toujours, il met en lumière les contradictions, les masques qu’on porte, les pièges à éviter, les illusions qu’on poursuit.

Le spectacle, d’une durée d’1h15, sera suivi d’un bord plateau « On fait quoi maintenant ? » de 45 minutes destiné à échanger et ouvrir le débat autour d’enjeux de société. Cette proposition artistique unique est un miroir tendu à une génération qui se cherche, qui étouffe, qui veut comprendre d’où elle vient pour savoir où aller. « Schizophrénie » donnera lieu à une représentation tous les vendredis soir à 19h, du 16 janvier au 13 février 2026 à La Grande Comédie, à Paris. Un spectacle qui fait rire autant qu’il fait réfléchir, et qui ouvre un espace de dialogue inédit.

Majid Eddaikhane : un auteur-comédien qui mêle engagement citoyen, humanisme et humour

Majid Eddaikhane, originaire du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (78) est un auteur, comédien, ingénieur de formation et entrepreneur engagé dans les quartiers populaires. Il a fondé plusieurs écoles du numérique à Mantes-la-Jolie, Trappes et Paris 18e, formant des publics issus des Quartiers Prioritaires de la politique de la ville (QPV) au développement web, à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité. En 2017, il a produit le long-métrage indépendant « Ils l’ont fait », une comédie diffusée lors de plus de 220 projections-débats en France et à l’étranger. Avec son spectacle « Schizophrénie » Majid Eddaikhane invente un seul-en-scène intime et citoyen, où l’humour devient un chemin de reconstruction et de vérité. Son travail croise introspection, enjeux sociaux et volonté de faire ensemble plutôt que seulement vivre ensemble. Le spectacle a été coécrit avec Yazid Ait Hamoudi, auteur, comédien et infirmier en Centre Médico-Psychologique.

Seul-en-scène engagé, « Schizophrénie », raconte

l’histoire authentique d’un homme, Majid Eddaikhane, qui nous ouvre la porte de son monde intérieur et nous questionne à travers le rire.

Du vendredi 16 janvier 2026 au vendredi 13 février 2026 :

vendredi

de 19h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

La Grande Comédie de Paris 40 rue de Clichy 75009 Paris



