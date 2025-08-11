Spéctacle Scotland The latebloomers Neufchâteau

Avez-vous déjà assisté à la métamorphose d’un spectateur en cerf, pourchassé sur scène par trois Ecossais ridicules vêtus d’une multitude de plaids et tartans psychédéliques, pendant que les autres spectateurs rient aux éclats ? Dans Scotlaaaand!, le théâtre physique est au service d’une comédie qui surpasse de loin toutes les comédies auxquelles vous êtes habitués le public en redemande !

Scotland! est joué sans décor, sans paroles, sans effets d’éclairage ni sons enregistrés, avec seulement trois tabourets en bois. Le spectacle mêle le mime, le clown, des bruitages, des chants folkloriques écossais performés de manière inédite, ainsi que des enchaînements de percussions corporelles absurdes, le tout accompagné de… whisky. Embarquez pour cette aventure sauvage où vous retrouverez de la pêche à la ligne, de la chasse, du whisky, des sablés écossais, un rythme soutenu, des chansons folkloriques et l’esprit de l’Ecosse ! Une comédie hilarante ayant reçu de nombreux prix à l’international.Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Have you ever witnessed the metamorphosis of an audience member into a deer, chased around the stage by three ridiculous Scotsmen dressed in a multitude of psychedelic plaids and tartans, while the rest of the audience laughs out loud? In Scotlaaaand! physical theater is used to create a comedy that far surpasses anything you’re used to, and leaves audiences begging for more!

Scotland! is performed with no set, no words, no lighting effects or recorded sounds, and just three wooden stools. The show blends mime, clowning, sound effects, Scottish folk songs performed in an unprecedented way, and absurd body percussion sequences, all accompanied by… whisky. Embark on a wild adventure featuring angling, hunting, whisky, Scottish shortbread, fast-paced folk songs and the spirit of Scotland! A hilarious comedy that has won numerous international awards.

German :

Haben Sie schon einmal erlebt, wie sich ein Zuschauer in einen Hirsch verwandelt, der von drei lächerlichen Schotten in psychedelischen Decken und Tartans über die Bühne gejagt wird, während sich die anderen Zuschauer vor Lachen kringeln? In Scotlaaaaand! dient das physische Theater einer Komödie, die alle Komödien, die Sie gewohnt sind, bei weitem übertrifft: Das Publikum will mehr!

Scotland! wird ohne Bühnenbild, ohne Worte, ohne Lichteffekte oder aufgenommene Geräusche und nur mit drei Holzhockern gespielt. Die Show ist eine Mischung aus Pantomime, Clown, Geräuschen, schottischen Volksliedern, die auf neue Art und Weise dargeboten werden, sowie absurden Bodypercussion-Kombinationen, und das alles begleitet von …. whisky. Begeben Sie sich auf ein wildes Abenteuer mit Angeln, Jagen, Whisky, schottischem Shortbread, hohem Tempo, Volksliedern und dem Geist Schottlands! Eine urkomische Komödie, die international zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat.

Italiano :

Avete mai visto un membro del pubblico trasformarsi in un cervo, inseguito sul palco da tre ridicoli scozzesi vestiti con una moltitudine di plaid e tartan psichedelici, mentre il resto del pubblico ride a crepapelle? In Scotlaaaand! il teatro fisico viene utilizzato per creare una comicità che supera di gran lunga quella a cui siete abituati: il pubblico vuole di più!

Scotland! si svolge senza scenografia, senza parole, senza effetti di luce o suoni registrati, e solo con tre sgabelli di legno. Lo spettacolo combina mimo, clownerie, effetti sonori, canzoni popolari scozzesi eseguite in modo originale e assurde sequenze di body percussion, il tutto accompagnato da… whisky. Imbarcatevi in questa avventura selvaggia dove troverete pesca sportiva, caccia, whisky, frollini scozzesi, ritmo incalzante, canzoni popolari e lo spirito della Scozia! Una commedia esilarante che ha vinto numerosi premi internazionali.

Espanol :

¿Ha visto alguna vez a un espectador transformado en ciervo, perseguido por el escenario por tres ridículos escoceses vestidos con multitud de cuadros escoceses y tartanes psicodélicos, mientras el resto del público se parte de risa? ¡En Scotlaaaand! se utiliza el teatro físico para crear una comedia que supera con creces cualquier comedia a la que estés acostumbrado: ¡el público quiere más!

Scotland! se representa sin decorado, sin palabras, sin efectos de iluminación ni sonido grabado, y con sólo tres taburetes de madera. El espectáculo combina mímica, clown, efectos de sonido, canciones populares escocesas interpretadas de forma original y absurdas secuencias de percusión corporal, todo ello acompañado de… whisky. Embárquese en esta salvaje aventura en la que encontrará pesca con caña, caza, whisky, shortbread escocés, ritmo trepidante, canciones populares y el espíritu de Escocia Una comedia divertidísima que ha ganado numerosos premios internacionales.

