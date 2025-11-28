Spectacle se languir de se le dire

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:15:00

Date(s) :

2025-11-28

Se languir de se le dire raconte l’histoire touchante d’une vieille dame pleine de fantaisie et de son amoureux. Ensemble, ils se souviennent, s’aiment et se parlent une ultime fois.

La Cie L’Arbre sur le Main propose Se languir de se le dire, l’histoire d’une femme de 90 ans pleine de fantaisie et de son amoureux qui veille sur elle. Avant la séparation, ils s’aiment, se rappellent et se le disent une dernière fois. Un spectacle tendre et bouleversant. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Se languir de se dire tells the touching story of a whimsical old lady and her lover. Together, they remember, love and talk one last time.

German :

Se languir de se le dire erzählt die rührende Geschichte einer fantasievollen alten Dame und ihres Liebhabers. Gemeinsam erinnern sie sich, lieben sich und sprechen ein letztes Mal miteinander.

Italiano :

Se languir de se dire racconta la toccante storia di un’anziana signora stravagante e del suo amante. Insieme, ricordano, amano e parlano un’ultima volta.

Espanol :

Se languir de se dire cuenta la conmovedora historia de una anciana caprichosa y su amante. Juntos, recuerdan, aman y hablan por última vez.

L’événement Spectacle se languir de se le dire Cernay a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay