Spectacle Second souffle Lèves

Spectacle Second souffle

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Une histoire vraie qui se joue de la fatalité et fait la part belle aux rebonds de la vie ! Morgane est clarinettiste, passionnée, promise à un bel avenir opéras nationaux, grands orchestres symphoniques. À 25 ans, une blessure stoppe net sa trajectoire fulgurante et sa carrière à peine entamée…

Morgane a perdu le souffle… Comment s’en relever ? Une histoire de résilience heureuse et profitable. De l’optimisme galopant que Morgane utilise comme un bazooka. Finalement, il n’est question ici que d’espoir. De vivre plutôt que de survivre. Mise en scène Julie-Anne Roth. D’après le livre Je ne souffle pas, je chante ! ( Ed Michalon), adapté par Julie-Anne Roth et Morgane Raoux. Tout public à partir de 13 ans. 18 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A true story that makes light of fate and gives pride of place to life’s rebounds! Morgane is a passionate clarinettist with a bright future ahead of her: national operas, major symphony orchestras. At the age of 25, an injury brings her dazzling career to a screeching halt…

