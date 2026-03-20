Spectacle seconde bac cirque

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez les élèves de seconde bac cirque pour leur tout premier spectacle ! Il jouera en plein air sur le site de la Manufacture. .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle seconde bac cirque

L’événement Spectacle seconde bac cirque Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne