Spectacle seconde bac cirque Châtellerault
Spectacle seconde bac cirque Châtellerault vendredi 19 juin 2026.
Spectacle seconde bac cirque
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Découvrez les élèves de seconde bac cirque pour leur tout premier spectacle ! Il jouera en plein air sur le site de la Manufacture. .
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle seconde bac cirque
L’événement Spectacle seconde bac cirque Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne