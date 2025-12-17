Spectacle | Section gymnastique des Pompiers de Paris à Montataire! Montataire

Spectacle | Section gymnastique des Pompiers de Paris à Montataire!

Début : 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10 20:30:00

2026-01-10

Samedi 10 janvier, la section de gym des Pompiers de Paris nous fait l'honneur d'être à Montataire pour 2h de show. Un spectacle alliant arts du cirque, gymnastique et compétences de pompier.

Samedi 10 janvier, la section de gym des Pompiers de Paris nous fait l’honneur d’être à Montataire pour 2h de show rien que pour vous !

Vous assisterez à un spectacle alliant arts du cirque, gymnastique et compétences de pompier.

Après leurs présences aux cérémonies des JO de Paris 2024, à Miss France 2024, aux cirques de Monaco et Bouglione 2024/2026, ces artistes seront à Montataire pour émerveiller petits et grands.

RDV au gymnase Marcel Coene 1, avenue Guy Moquet 60160 Montataire

Ouverture des portes à 17h (Placement libre)

Spectacle de 18h à 20h30 avec entracte (boissons et gourmandises sucrées/salées)

Tarif unique 15€/ gratuit 3 ans (enfants assis sur les genoux)

Allez-y en bus avec la ligne A du réseau AXO arrêt Mairie-Guy Moquet. .

1 Avenue Guy Môquet Montataire 60160 Oise Hauts-de-France

English :

On Saturday January 10, the gymnastics section of the Paris Fire Brigade honored us with a 2-hour show in Montataire. A show combining circus arts, gymnastics and firefighting skills.

