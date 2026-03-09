Spectacle See Brant Bistro’Théâtre Givrauval

Spectacle See Brant

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

2026-10-16

Un seul en scène tenu d’une main de maître ! à ne pas manquer !

Claude Mantovani incarne Sébastien Brant, le personnage de cette pièce, écrite par Pierre Halet, présentée à Avignon en 1987, et qui n’a cessé de tourner depuis parce qu’elle continue à envouter son public.

Sébastien Brant est soldat du feu à la communauté urbaine de Strasbourg. Un personnage un peu particulier qui a toujours eu le sentiment depuis l’enfance qu’il serait pompier et qu’il était là pour participer à un événement extraordinaire. Et un soir, alors qu’il assistait à une représentation de la Nef des Fous , donnée sur le lac souterrain découvert sous la cathédrale de Strasbourg…

Mais nous n’en dirons pas davantage… Cette histoire fascinante de Brant, venez l’écouter, la vivre.

Quand le monologue de ce personnage devient dialogue entre la folie et la raison, la réalité et l’imaginaire, l’eau et le feu.

Un récit épique et une confidence tout en sobriété, qui font raisonner nos désespoirs et espoirs d’êtres humains, avec tendresse et générosité, grâce à la belle présence théâtrale de C. Mantovani.

Émotion garantie.

Places limitées, réservations par tél ou mail bistro.theatre.givrauval@gmail.comAdultes

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

A one-man show held with a master’s hand! Not to be missed!

Claude Mantovani plays Sébastien Brant, the character in this play, written by Pierre Halet, presented in Avignon in 1987, and which has been touring ever since because it continues to captivate audiences.

Sébastien Brant is a firefighter with the Strasbourg urban community. A rather unusual character, he has always felt since childhood that he would be a fireman, and that he was there to take part in an extraordinary event. And one evening, while attending a performance of La Nef des Fous (The Ship of Fools) on the underground lake beneath Strasbourg Cathedral?

But we’ll say no more… Come and experience Brant?s fascinating story.

When this character?s monologue becomes a dialogue between madness and reason, reality and imagination, water and fire.

An epic tale and a sober confidence, which echo our human despairs and hopes, with tenderness and generosity, thanks to C. Mantovani?s fine theatrical presence.

Emotion guaranteed.

Places limited, reservations by phone or e-mail bistro.theatre.givrauval@gmail.com

