Spectacle Segnali di Risonanza Wissembourg

Spectacle Segnali di Risonanza

6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Un battement d’aile qui change tout ? Ezio Schiavulli explore cette fragilité en 3 actes chorégraphiques. Musique, corps mouvants et chaos poétique incarnent l’effet papillon. Une métamorphose dansée, intime et universelle.

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr

A flutter of the wings that changes everything? Ezio Schiavulli explores this fragility in 3 choreographic acts. Music, moving bodies and poetic chaos embody the butterfly effect. A danced metamorphosis, intimate and universal.

