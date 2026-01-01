Spectacle Segnali di Risonanza Wissembourg
Spectacle Segnali di Risonanza Wissembourg vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle Segnali di Risonanza
6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Un battement d’aile qui change tout ? Ezio Schiavulli explore cette fragilité en 3 actes chorégraphiques. Musique, corps mouvants et chaos poétique incarnent l’effet papillon. Une métamorphose dansée, intime et universelle.
6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr
English :
A flutter of the wings that changes everything? Ezio Schiavulli explores this fragility in 3 choreographic acts. Music, moving bodies and poetic chaos embody the butterfly effect. A danced metamorphosis, intimate and universal.
