Spectacle SELLIG Rodez

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

SELLIG sera à l’amphithéâtre de Rodez le jeu. 26 mars 2026 20h30, avec son spectacle Episode 6.

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.

Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…Soyez les bienvenus dans l’épisode 6. 33 .

English :

SELLIG will be at the Rodez amphitheatre on Thu. march 26, 2026 8:30pm, with his show Episode 6.

German :

SELLIG wird im Amphitheater von Rodez am Do. 26. März 2026 20:30 Uhr, mit seiner Show Episode 6.

Italiano :

SELLIG sarà all’anfiteatro di Rodez Gio. 26 marzo 2026 ore 20.30, con il suo spettacolo Episode 6.

Espanol :

SELLIG estará en el anfiteatro de Rodez el jue. 26 de marzo de 2026 20.30 h, con su espectáculo Episodio 6.

