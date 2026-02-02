Spectacle sempitern’ielles Médiathèque de Cognac Cognac

Spectacle sempitern’ielles

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

2026-03-28

Durant le mois de mars, la Femme est mise à l’honneur, en écho à la Journée internationale des droits des femmes.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English : Sempitern’ielles show

During the month of March, the spotlight is on women, echoing International Women’s Rights Day.

