SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou vendredi 28 novembre 2025.

médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-11-28

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Spectacle sensoriel et en makaton.

Persil et Kattioushka sont deux sœurs… L’une est clown, l’autre est mime. Ensemble, elles donnent vie à des animaux extraordinaires. Alors, pour ce faire, elles jouent, dansent et virevoltent ! Mais, de temps en temps, la communication est quelque peu atypique… Persil parle et blague mais elle a quelquefois du mal à contrôler ses émotions. Kattioushka, elle, a du mal à les communiquer… Au fil de leurs numéros, elles vont apprendre à amadouer ces animaux et à dompter leurs émotions.

Dans le cadre de la semaine de l’Édition Jeunesse Accessible avec le soutien du BiblioPôle.

Sur réservation

Tout public dès 3 ans .

médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

English :

SENSORY SHOW « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » in Beaufort-en-Anjou

German :

SENSORISCHES SPECTACK « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » in Beaufort-en-Anjou

Italiano :

MOSTRA SENSORIALE « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » a Beaufort-en-Anjou

Espanol :

SALÓN SENSORIAL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » en Beaufort-en-Anjou

