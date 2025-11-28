SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou vendredi 28 novembre 2025.
SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou
médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou
Spectacle sensoriel et en makaton.
Persil et Kattioushka sont deux sœurs… L’une est clown, l’autre est mime. Ensemble, elles donnent vie à des animaux extraordinaires. Alors, pour ce faire, elles jouent, dansent et virevoltent ! Mais, de temps en temps, la communication est quelque peu atypique… Persil parle et blague mais elle a quelquefois du mal à contrôler ses émotions. Kattioushka, elle, a du mal à les communiquer… Au fil de leurs numéros, elles vont apprendre à amadouer ces animaux et à dompter leurs émotions.
Dans le cadre de la semaine de l’Édition Jeunesse Accessible avec le soutien du BiblioPôle.
Sur réservation
Tout public dès 3 ans .
médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
English :
SENSORY SHOW « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » in Beaufort-en-Anjou
German :
SENSORISCHES SPECTACK « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » in Beaufort-en-Anjou
Italiano :
MOSTRA SENSORIALE « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » a Beaufort-en-Anjou
Espanol :
SALÓN SENSORIAL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » en Beaufort-en-Anjou
L’événement SPECTACLE SENSORIEL « LE BESTIAIRE DES SOEURS LAMPIONS » à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou