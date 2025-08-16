SPECTACLE SENSORIEL, VISUEL ET SONORE- Dedans Moi Chamonix-Mont-Blanc
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter !
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
English :
Emotions? a whole universe for little ones. Uncharted territory to discover. Receiving and experiencing the world around us. So many new and powerful sensations to recognize, name, express and sometimes tame!
German :
Emotionen ein ganz neues Universum für Kinder. Ein noch unbekanntes Terrain, das es zu entdecken gilt. Die Welt um uns herum wahrnehmen, sie durchqueren. Es gilt, neue und starke Empfindungen zu erkennen, zu benennen, auszudrücken und manchmal zu zähmen!
Italiano :
Emozioni? un mondo intero per i più piccoli. Un territorio inesplorato da scoprire. Osservare il mondo che ci circonda, muoversi attraverso di esso. Tante sensazioni nuove e potenti da riconoscere, nominare, esprimere e talvolta domare!
Espanol :
Emociones… todo un mundo para los más pequeños. Un territorio inexplorado por descubrir. Asimilar el mundo que nos rodea, movernos por él. Tantas sensaciones nuevas y poderosas que hay que reconocer, nombrar, expresar y, a veces, domar
