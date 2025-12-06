Spectacle Sentier de Noël Surbourg

Spectacle Sentier de Noël Surbourg samedi 6 décembre 2025.

Spectacle Sentier de Noël

Rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

[NOEL EN OUTRE FORET] Venez assister à ce spectacle son et lumière comprenant des tableaux vivants !

Découvrez ces spectacles son et lumières sur la thématique du calendrier de l’Avent le samedi et du mystère du Christkindel le dimanche. Vous y trouverez un grand tableau vivant à l’arrière de l’abbatiale, avec avec l’association théâtrale d’surbujer buhnehupser. 0 .

Rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE FORET] Come and enjoy this sound and light show featuring live tableaux!

German :

[Weihnachten im Wald] Erleben Sie diese Ton- und Lichtshow, die lebende Bilder beinhaltet!

Italiano :

[Venite a godervi questo spettacolo di suoni e luci con tableaux dal vivo!

Espanol :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE FORET] ¡Venga a disfrutar de este espectáculo de luz y sonido con cuadros en directo!

