Spectacle « Serment de vigne », Bibliothèque municipale d’Etival-lès-Le Mans, Étival-lès-le-Mans

Informations pratiques

Spectacle « Serment de vigne » Dimanche 4 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale d’Etival-lès-Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

« Serment de vigne » met à l’honneur le patrimoine de la Touraine et du Val de Loire ainsi que la convivialité propre aux veillées, telles qu’ils existaient dans les campagnes autrefois.

Dans cette veillée Gabriel nous emmène aux quatre saisons de la vigne savourer les quatre saisons de la vie d’un homme. Un spectacle gouleyant, participatif, où la vie du vigneron se mélange avec humour et poésie à la mémoire collective, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui ont eu la chance de goûter à la convivialité des jours de vendanges, comme à celle du meilleur vin qui soit : celui qui se partage.

Bibliothèque municipale d’Etival-lès-Le Mans 1 route de Voivres, 72700, Etival-lès-Le Mans Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire 0243478925 [{« type »: « phone », « value »: « 0243478925 »}]

Biblis en folie 2026

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