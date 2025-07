Spectacle seul-en-scène Berjou

Spectacle seul-en-scène Berjou dimanche 10 août 2025.

Spectacle seul-en-scène

2 les roquerets Berjou Orne

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Protest Song vous propose un spectacle seul-en-scène De et avec Eléonore Bavon et co-écrit et mis en place par Philippe Nauze.

Avec le soutien du théâtre du Centaure et de la Maison du Chant (Marseille).

Sur insciption.

2 les roquerets Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 30 79 44 64 syldid.ouvry@gmail.com

English : Spectacle seul-en-scène

Protest Song is a one-woman show by and starring Eléonore Bavon, co-written and directed by Philippe Nauze.

With the support of Théâtre du Centaure and Maison du Chant (Marseille).

On application.

German :

Protest Song bietet Ihnen ein Solo-Spektakel Von und mit Eléonore Bavon und co-geschrieben und inszeniert von Philippe Nauze.

Mit der Unterstützung des Théâtre du Centaure und des Maison du Chant (Marseille).

Auf Anmeldung.

Italiano :

Protest Song è un one-woman show di Eléonore Bavon, co-scritto e diretto da Philippe Nauze.

Con il sostegno del Théâtre du Centaure e della Maison du Chant (Marsiglia).

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Protest Song es un espectáculo unipersonal de Eléonore Bavon, coescrito y dirigido por Philippe Nauze.

Con el apoyo del Théâtre du Centaure y la Maison du Chant (Marsella).

Inscripción obligatoria.

