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Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

vendredi 6 novembre 2026 · La Halle Michel Drucker · Vire Normandie

Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Halle Michel Drucker
Adresse
44 Rue des Halles
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Retrouvez le spectacle seul en scène de Kosh, HPS ( Haut potentiel sonore) humoriste beatboxeur. Mise en scène : Pascal Légitimus. Réservation
billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.
Retrouvez le spectacle seul en scène de Kosh, HPS ( Haut potentiel sonore) humoriste beatboxeur. Mise en scène : Pascal Légitimus. Réservation
billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.   .

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie  

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English : Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie

Don’t miss Kosh’s one-man show, HPS (High Sound Potential), featuring the comedian and beatboxer. Directed by Pascal Légitimus. Bookings
at the Vire media centre and online.

L’événement Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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