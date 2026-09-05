Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Retrouvez le spectacle seul en scène de Kosh, HPS ( Haut potentiel sonore) humoriste beatboxeur. Mise en scène : Pascal Légitimus. Réservation

billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.

Retrouvez le spectacle seul en scène de Kosh, HPS ( Haut potentiel sonore) humoriste beatboxeur. Mise en scène : Pascal Légitimus. Réservation

billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne. .

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

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English : Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie

Don’t miss Kosh’s one-man show, HPS (High Sound Potential), featuring the comedian and beatboxer. Directed by Pascal Légitimus. Bookings

at the Vire media centre and online.

L’événement Spectacle seul en scène : Kosh à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie