Dordogne

Spectacle « Seul et tous ensemble en scène » Salle des fêtes Plazac Dordogne

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Spectacle « Seul et tous ensemble en scène ». Peut-on éviter de scier la branche sur laquelle on fleurit ? Plaider capable plutôt que coupable. En partenariat avec Lune-Soleil.

Plaider capable plutôt que coupable. En partenariat avec Lune-Soleil. Animé et entrainé par Bernard Leblanc-Halmos.

Improvisations à la demande du public en vue de résoudre des énigmes que l’avenir nous pose et que la vie nous propose. Nos cellules souches neuronales sont cordialement invitées à se renouveler comme jamais!

Humour garanti et révélations spontanées à l’appui.

Plus on est nombreux à se soutenir, mieux on se porte.

Entrée libre et sortie au chapeau. .

Salle des fêtes

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 52 bernard.leblanchalmos@gmail.com

English : Spectacle « Seul et tous ensemble en scène »

Seul et tous ensemble en scène » show. Can we avoid sawing off the branch on which we flourish? Plead capable rather than guilty. In partnership with Lune-Soleil.

German : Spectacle « Seul et tous ensemble en scène »

Schauspiel « Allein und alle zusammen auf der Bühne ». Kann man es vermeiden, den Ast abzusägen, auf dem man blüht? Auf fähig statt schuldig plädieren. In Partnerschaft mit Lune-Soleil.

Italiano :

Spettacolo « Seul et tous ensemble en scène ». Possiamo evitare di segare il ramo su cui prosperiamo? Dichiararsi capaci piuttosto che colpevoli. In collaborazione con Lune-Soleil.

Espanol : Spectacle « Seul et tous ensemble en scène »

Espectáculo « Seul et tous ensemble en scène ». ¿Podemos evitar serrar la rama en la que florecemos? Declararse capaz en lugar de culpable. En colaboración con Lune-Soleil.

