Spectacle Sève Bernard & Camille Boitel

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Sève Bernard & Camille Boitel

Cirque dès 6 ans

Dans ce spectacle, toutes les scènes arrivent par surprise. Les interprètes enchaînent les performances en jouant entre équilibre et déséquilibre, défiant les lois de la gravité. L’une semble léviter, puis totalement se ramollir ; l’autre penche le monde , ou bascule d’un côté à l’autre au rythme de sa respiration… L’illusion est captivante. Laissez-vous surprendre ! .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Sève Bernard & Camille Boitel Redon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT PAYS DE REDON