Spectacle Sève Bernard & Camille Boitel Redon

Spectacle Sève Bernard & Camille Boitel
Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Sève Bernard & Camille Boitel
Cirque dès 6 ans
Dans ce spectacle, toutes les scènes arrivent par surprise. Les interprètes enchaînent les performances en jouant entre équilibre et déséquilibre, défiant les lois de la gravité. L’une semble léviter, puis totalement se ramollir ; l’autre penche le monde , ou bascule d’un côté à l’autre au rythme de sa respiration… L’illusion est captivante. Laissez-vous surprendre ! .
Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
