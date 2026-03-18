Spectacle Sexe et Jalousie Rue des Libertés Chancelade

Spectacle Sexe et Jalousie

Rue des Libertés Escape Culturel Chancelade Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La troupe de théâtre “La pièce montée”, créée en 1977 à Chancelade, a le plaisir de présenter son nouveau spectacle Sexe et jalousie, une comédie de boulevard écrite par Marc Camoletti, l’auteur de Boeing-Boeing, la pièce la plus jouée dans le monde.

Cette pièce au rythme effréné raconte la découverte d’une tromperie par une épouse et la vengeance imaginative de son mari. Une succession de quiproquos hilarants met en scène des personnages attachants dans une histoire universelle, idéale pour une soirée pleine de rires.

Une soirée désopilante et ensoleillée, riche en rebondissements, aux premiers jours du printemps.

Informations pratiques

– Vendredi 27 mars 2026 à 20h30

– Espace culturel & événementiel, Chancelade

– Prix unique 10 €

– La soirée est organisée au bénéfice de l’association “Les Blouses Roses de Dordogne” .

Rue des Libertés Escape Culturel Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 57 32 44 chancenscene24@gmail.com

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English : Spectacle Sexe et Jalousie

L’événement Spectacle Sexe et Jalousie Chancelade a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux