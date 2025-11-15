Spectacle Sha Doizo Drôle(s) de festival Maison Georges-Brassens Aytré

Spectacle Sha Doizo Drôle(s) de festival

Maison Georges-Brassens 17440 Aytré Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Sha Doizo | Le Friiix Club , proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.

.

Maison Georges-Brassens 17440 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

English : Show Sha Doizo Drôle(s) de festival

Sha Doizo | Le Friiix Club , part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences.

German : Show Sha Doizo Drôle(s) de festival

Sha Doizo | Le Friiix Club , angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival.

Italiano :

Sha Doizo | Le Friiix Club , nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival.

Espanol : Espectaculo Sha Doizo Drôle(s) de festival

Sha Doizo | Le Friiix Club , parte del festival para el público joven Drôle(s) de festival.

