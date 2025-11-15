Spectacle Sha Doizo Drôle(s) de festival Maison Georges-Brassens Aytré
Spectacle Sha Doizo Drôle(s) de festival Maison Georges-Brassens Aytré samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Sha Doizo Drôle(s) de festival
Maison Georges-Brassens 17440 Aytré Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : 2025-11-15
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Sha Doizo | Le Friiix Club , proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.
Maison Georges-Brassens 17440 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
English : Show Sha Doizo Drôle(s) de festival
Sha Doizo | Le Friiix Club , part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences.
German : Show Sha Doizo Drôle(s) de festival
Sha Doizo | Le Friiix Club , angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival.
Italiano :
Sha Doizo | Le Friiix Club , nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival.
Espanol : Espectaculo Sha Doizo Drôle(s) de festival
Sha Doizo | Le Friiix Club , parte del festival para el público joven Drôle(s) de festival.
