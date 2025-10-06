Spectacle « Sha Doizo » rue Amiral Courbet Saint-Astier
Spectacle « Sha Doizo » rue Amiral Courbet Saint-Astier lundi 6 octobre 2025.
Spectacle « Sha Doizo »
rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
2025-10-06
Théâtre à mains nues Sha Doizo par le Friiix Club l’histoire d’un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, Sha Doizo est un peu tout ça en même temps.
10h30, centre culturel La Fabrique
Durée 30 min
Gratuit
Sur réservation, jauge limitée
Il voudrait bien voler, mais un chat ne vole pas. Il voudrait bien miauler, mais un doigt ne miaule pas. Un jour, Sha Doizo rencontre une clef de sol. C’est le début d’une grande aventure… Jusqu’où iront-ils ? Jusqu’à décrocher la lune ?
Durée 30 min. Jeune public dès 1 an
Médiathèque 05 53 02 42 94 .
rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 94
English : Spectacle « Sha Doizo »
« Ça déboite »: music, theater, singing, puppetry and object manipulation by the Crocambule company. A little girl plays in her garden shed. Using cardboard boxes, she explores an imaginary world rich in emotions. Running time 35 mins, from 1 year
10 a.m., La Fabrique cultural center
German : Spectacle « Sha Doizo »
« Ça déboite »: Musik, Theater, Gesang, Marionette und Objektmanipulation von der Gruppe Crocambule. Ein kleines Mädchen spielt in ihrem Gartenhäuschen. Mit Pappschachteln erkundet es eine imaginäre Welt voller Emotionen. Dauer 35 Min., ab 1 Jahr
10 Uhr, Kulturzentrum La Fabrique
Italiano :
Sha Doizo » del Club Friiix: la storia di un animale immaginario che vive in un giardino immaginario. Né un gatto, né un dito, né un uccello, Sha Doizo è un po’ tutte queste cose allo stesso tempo.
ore 10.30, centro culturale La Fabrique
Durata: 30 minuti
Gratuito
Su prenotazione, capacità limitata
Espanol : Spectacle « Sha Doizo »
« Ça déboite »: música, teatro, canto, marionetas y manipulación de objetos por la compañía Crocambule. Una niña juega en el cobertizo de su jardín. Con cajas de cartón, explora un mundo imaginario lleno de emociones. Duración 35 minutos, a partir de 1 año
10 h, centro cultural La Fabrique
