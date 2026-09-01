Spectacle : Shakespeare Comedy Club Le Grandiloquent Melrand

Informations pratiques

Melrand

Spectacle : Shakespeare Comedy Club

Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Shakespeare Comedy Club, de et par Kosma Typik (mise en scène par Merieme Menant, alias Emma la clown).

Solo de clown, théâtre et une acrobatie (la roue!).

Un roi jaloux qui déraille, puis qui accuse la reine à tort, abandonne un bébé…et personne pour l’arrêter ? Pas question.

Kosma Typik s’empare du Conte d’hiver (soi-disant « comédie »), interpelle le public, corrige Shakespeare et tente, avec conviction et quelques ratés, de réécrire l’histoire.

Entre théâtre et jeu clownesque, Shakespeare Comedy Club dépoussière Le Conte d’hiver avec humour et énergie. Cette pièce écrite au 17ème siècle rappelle les plaintes pour violences faites aux femmes, classées sans suite, dans notre monde contemporain.

À 20h30 | 8 € l’entrée, tarif réduit à 5 €. Sur réservation. .

Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 07 26 43 86

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English :

L’événement Spectacle : Shakespeare Comedy Club Melrand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BAUD Communauté