Spectacle Sherlock Holmes et Le Signe Des Quatre

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Suivez un drôle de trio dans cette aventure étrangement hilarante à travers le Londres du XIXème siècle et redécouvrez un Sherlock Holmes comme vous ne l’avez jamais vu !

Retrouvez toute la troupe du Quiproquo Tour et laissez vous emporter par une énigme envoûtante à travers les ruelles embrumées de Londres!

Un crime mystérieux dans un manoir lugubre, un trésor inestimable et surtout introuvable, une course-poursuite incroyable sur la Tamise…

Sans compter sur la vengeance de l’homme à la jambe de bois…et le Signe des Quatre.

Une comédie moderne à l’humour british qui plaira assurément à toute la famille!

Pour ceux qui connaissent l’esprit du Quiproquo Tour, vous retrouverez nos 5 comédiens à travers une multitude de personnages et pour les nouveaux vous ne serez pas déçus du voyage! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Follow a funny trio on a strangely hilarious adventure through 19th-century London, and rediscover Sherlock Holmes as you’ve never seen him before!

German :

Begleiten Sie ein seltsames Trio in diesem seltsam urkomischen Abenteuer durch das London des 19. Jahrhunderts und entdecken Sie einen Sherlock Holmes, wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen haben!

Italiano :

Seguite un simpatico trio in questa strana ed esilarante avventura nella Londra del XIX secolo e riscoprite Sherlock Holmes come non l’avete mai visto prima!

Espanol :

Siga a un divertido trío en esta aventura extrañamente desternillante por el Londres del siglo XIX y redescubra a Sherlock Holmes como nunca antes lo había visto

