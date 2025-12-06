Spectacle Show dance folie’s Salle Jean Gabin Royan
Spectacle Show dance folie’s Salle Jean Gabin Royan samedi 6 décembre 2025.
Spectacle Show dance folie’s
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Pour la 21ème année, l’association Royan d’hier et d’aujourd’hui présente son nouveau spectacle avec sa troupe Show dance folie’s , présenté et chanté par Michel Depecker.
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 76 82
English :
For the 21st year, the Royan d’hier et d’aujourd’hui association presents its new show with its troupe Show dance folie’s , presented and sung by Michel Depecker.
German :
Im 21. Jahr präsentiert der Verein Royan d’hier et d’aujourd’hui seine neue Show mit seiner Truppe Show dance folie’s , präsentiert und gesungen von Michel Depecker.
Italiano :
Per il 21° anno, l’associazione Royan d’hier et d’aujourd’hui presenta il nuovo spettacolo con la sua troupe Show dance folie’s , presentato e cantato da Michel Depecker.
Espanol :
Por vigésimo primer año, la asociación Royan d’hier et d’aujourd’hui presenta su nuevo espectáculo con su compañía Show dance folie’s , presentado y cantado por Michel Depecker.
L’événement Spectacle Show dance folie’s Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan