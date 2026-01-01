Spectacle Show drag à Spirale Route de Saint-Mont Riscle

Spectacle Show drag à Spirale

Le théâtre Spirale accueille un spectacle drag haut en couleur, mêlant performance artistique, expression de soi et engagement.

Sur scène, plusieurs artistes venus de Toulouse et du Lot-et-Garonne, proposent une soirée riche en émotions, où se croisent univers, esthétiques et identités multiples.

Le drag s’y dévoile comme un art vivant et accessible, jouant avec les codes du genre de manière assumée et créative.

Ce spectacle célèbre la liberté, l’inclusivité et la diversité, tout en offrant un moment festif et convivial au public.

Qu’est ce que le drag ?

C’est un art vivant, tout public, ayant pour but de performer le genre sur scène de façon volontairement exagérée féminité (drag queen), masculinité (drag king) ou d’autres formes d’expressions de genre (drag queer, club kid, drag creature, drag monster, drag clown…). C’est un art engagé et militant pour les droits des personnes LGBTQIA+, et un vecteur fort d’acceptation de soi.

Le drag est une ode à l’extravagance, à la liberté, à l’amour et à l’inclusivité !

Mot des artistes

Ce show réunit les collectifs Lot et Drag’on (Lot et Garonne) et La Casa del Amor (Toulouse).

Il nous tenait à cœur de proposer un spectacle drag dans le gers car nous sommes plusieurs à y avoir grandi et il est important pour nous de faire vivre les cultures queer à la campagne.

Participation libre mais nécessaire, pensez à prendre de la monnaie !

English :

Théâtre Spirale hosts a colorful drag show combining artistic performance, self-expression and commitment.

On stage, several artists from Toulouse and the Lot-et-Garonne region, offer an evening rich in emotion, where universes, aesthetics and multiple identities meet.

Drag is revealed as a lively and accessible art form, playing with the codes of the genre in an assertive and creative way.

This show celebrates freedom, inclusivity and diversity, while offering a festive and convivial moment for the audience.

What is drag?

It’s a live art form for the general public, whose aim is to perform gender on stage in a deliberately exaggerated way: femininity (drag queen), masculinity (drag king) or other forms of gender expression (drag queer, club kid, drag creature, drag monster, drag clown, etc.). It’s an art form that’s committed to and militant for the rights of LGBTQIA+ people, and a powerful vehicle for self-acceptance.

Drag is an ode to extravagance, freedom, love and inclusivity!

A word from the artists

This show brings together the Lot et Drag?on (Lot et Garonne) and La Casa del Amor (Toulouse) collectives.

We were keen to put on a drag show in the Gers region, as many of us grew up there and it’s important to us to bring queer culture to the countryside.

Participation is free but necessary, so remember to bring change!

