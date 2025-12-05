Spectacle | Show laser et drones dans l’Abbatiale Saint-Leu-d’Esserent

Spectacle | Show laser et drones dans l’Abbatiale

Rue de l’Église Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Après le succès des années précédentes le Show Laser revient à l’Abbatiale de Saint-Leu d’Esserent, sur la thématique des années 60 ! Pour accueillir tout le monde, il y aura cette année trois représentations le vendredi 5 décembre à 18h, 19h15 et 20h30 (durée: 20 min). Gratuit, entrée libre.

Après le succès des années précédentes le Show Laser revient à l’Abbatiale, sur la thématique des années 60 ! Afin de recevoir un maximum de spectateurs, il y aura cette année trois représentations le vendredi 5 décembre à 18h, 19h15 et 20h30.

Durée de chaque session: 20 minutes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous à l’abbatiale Saint-Nicolas, rue de l’église 60340 Saint-Leu d’esserent. Stationnement recommandé Place de la mairie ou Place de la République.

Renseignements auprès du Pôle culture au 03 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr .

Rue de l’Église Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

English :

After the success of previous years, the Show Laser returns to the Abbatiale de Saint-Leu d’Esserent, with a 60s theme! To accommodate everyone, this year there will be three performances on Friday December 5 at 6pm, 7:15pm and 8:30pm (duration: 20 min). Free admission.

German :

Nach dem Erfolg der letzten Jahre kehrt die Laser-Show in die Abteikirche von Saint-Leu d’Esserent zurück, und zwar mit dem Thema der 60er Jahre! Um allen gerecht zu werden, gibt es dieses Jahr drei Vorstellungen am Freitag, den 5. Dezember um 18 Uhr, 19.15 Uhr und 20.30 Uhr (Dauer: 20 min). Kostenlos, freier Eintritt.

Italiano :

Dopo il successo degli anni precedenti, lo Show Laser torna all’Abbatiale di Saint-Leu d’Esserent, con un tema anni ’60! Per accontentare tutti, quest’anno ci saranno tre spettacoli venerdì 5 dicembre alle 18.00, alle 19.15 e alle 20.30 (durata: 20 minuti). Ingresso libero.

Espanol :

Tras el éxito de años anteriores, el Show Láser vuelve a la Abadía de Saint-Leu d’Esserent, ¡con una temática de los años 60! Para dar cabida a todo el mundo, este año habrá tres representaciones el viernes 5 de diciembre a las 18:00, 19:15 y 20:30 h (duración: 20 min). Entrada gratuita.

L’événement Spectacle | Show laser et drones dans l’Abbatiale Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise