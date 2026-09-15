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Spectacle : show radio 80 ATRIUM DE DAX Dax

lundi 5 octobre 2026 · ATRIUM DE DAX · Dax

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
ATRIUM DE DAX
Adresse
1 Cours Maréchal Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Spectacle : show radio 80

ATRIUM DE DAX 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05 21:30:00

Date(s) :
2026-10-05

Le cabaret Le Mirage de Mézos débarque à Dax !
La troupe Imagine investit le théâtre de l’Atrium pour une représentation exclusive du Show Radio 80.
Pendant 1 h 30, préparez-vous à retrouver sur scène l’énergie d’une époque culte : plus de 40 tubes légendaires remis au goût du jour, interprétés en direct et sublimés par des tableaux visuels modernes. Un grand spectacle de cabaret, élégant et chaleureux.   .

ATRIUM DE DAX 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 46 64  animationseniors@dax.fr

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English : Spectacle : show radio 80

L’événement Spectacle : show radio 80 Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax

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