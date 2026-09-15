Spectacle : show radio 80 ATRIUM DE DAX Dax

Informations pratiques

Dax

Spectacle : show radio 80

ATRIUM DE DAX 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05 21:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Le cabaret Le Mirage de Mézos débarque à Dax !

La troupe Imagine investit le théâtre de l’Atrium pour une représentation exclusive du Show Radio 80.

Pendant 1 h 30, préparez-vous à retrouver sur scène l’énergie d’une époque culte : plus de 40 tubes légendaires remis au goût du jour, interprétés en direct et sublimés par des tableaux visuels modernes. Un grand spectacle de cabaret, élégant et chaleureux. .

ATRIUM DE DAX 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 46 64 animationseniors@dax.fr

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English : Spectacle : show radio 80

L’événement Spectacle : show radio 80 Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax