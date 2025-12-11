Spectacle Show Time Salle La Broglienne Bressuire

Spectacle Show Time

Salle La Broglienne BREUIL-CHAUSSEE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Family’s Show revient avec un spectacle inédit qui vous fera voyager des années 80 à nos jours.

Un show rempli d’énergie, de musiques cultes, de danse, de lumières et de bonne humeur, avec un repas, un spectacle et une soirée dansante.

Réservation obligatoire avant le 28/02. .

Salle La Broglienne BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 72 74 07

