Informations pratiques

Biscarrosse

Spectacle « Shower Power » à L’Arcanson

L’Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est cinq à chanter sous la douche !

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos cinq personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.

Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent de pépites polyphoniques provenant des quatre coins du monde, mises en valeur dans des arrangements originaux.

Démêler les locks des Abyssinians, brosser les dents de Freddie Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales !

Avec : Priscilia Boussiquet, Gilles Monfort, Sammy Pelgris, Cyprien Frette-Damicourt et Thomas Testard

Mise en scène : Titus

Production : Bonne Nouvelle productions .

L’Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 52 75 centreculturel@ville-biscarrosse.fr

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English : Spectacle « Shower Power » à L’Arcanson

L’événement Spectacle « Shower Power » à L’Arcanson Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grands Lacs