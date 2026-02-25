Spectacle Shower Power Salle de l’Envol Longèves

Spectacle Shower Power

Salle de l’Envol Le Peu Longèves Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Un spectacle a cappella décalé, mêlant virtuosité vocale et situations burlesques, porté par des polyphonies du monde entier revisitées dans des arrangements originaux par la Compagnie Real Bathroom Singer.

Salle de l’Envol Le Peu Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

English :

A quirky a cappella show, combining vocal virtuosity and burlesque situations, with polyphonies from around the world revisited in original arrangements by Compagnie Real Bathroom Singer.

