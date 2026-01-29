Spectacle Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires Théâtre de la Manufacture Nancy

Spectacle Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Dimanche 2026-03-21 20:15:00

fin : 2026-03-21 21:20:00

2026-03-21 2026-03-22

Dans cette lecture performance, l’artiste s’interroge sur ce qui est en jeu quand on raconte une histoire, s’inspirant pour cela de situations absurdes ou violentes qu’elle a vécues. Elle dissèque les mécanismes de domination qui s’immiscent entre les mots, met en lumière la déshumanisation que cache une simple allusion. Avec un admirable souffle poétique, elle donne à entendre les stratégies de résistance, nichées au cœur des récits intimes autant que de la grande Histoire. En accompagnant sa lecture d’un travail sonore et vocal, Aurore Déon crée un écrin doux, puissant en communion totale avec le public.

Dès 16 ans.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Tout public

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

In this performance reading, the artist examines what is at stake when a story is told, drawing inspiration from absurd or violent situations she has experienced. She dissects the mechanisms of domination that intrude between words, highlighting the dehumanization hidden behind a simple allusion. With an admirable poetic breath, she gives voice to the strategies of resistance that lie at the heart of both intimate and historical accounts. Accompanying her reading with sound and vocal work, Aurore Déon creates a gentle, powerful setting in total communion with the audience.

Ages 16 and up.

Book online, by phone or e-mail.

