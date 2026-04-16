Spectacle Si c’est sûr c’est pas peut-être La halle (quartier gare) Étain

Étain

Spectacle Si c’est sûr c’est pas peut-être

La halle (quartier gare) 2 Rue des Casernes Étain Meuse

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Trois artistes, une yourte… et un joyeux chaos, qui déploie théâtre, musique, cirque et absurdités en tous genres ! Un spectacle sur “nos tambouilles intérieures” !

Ils sont trois, en habits de tous les jours (voire en peignoirs !) à accueillir le public dans une yourte. Pas de décor clinquant, plutôt une ambiance cosy et décalée où l’imprévu est roi. Car chez eux, tout peut arriver ils peuvent jouer une seule guitare à trois, prendre un thé à plusieurs sur une branche, ou débattre sur les convictions politiques d’un concombre de mer. Le quotidien devient matière à jeu, à glissement, à éclats de rire. Les postures idéologiques sont mises à mal et les discours vacillent. Théâtre, musique et cirque s’entrelacent dans une forme vivante et mouvante, pleine de trouvailles et de malices. Avec un rien d’absurde, les quiproquos se multiplient tandis qu’on essaie de s’arranger avec la réalité. Leur humour fait parfois rire jaune dans ce bric à brac délirant. Si c’est sûr c’est pas peut-être est un spectacle libre, drôle, profondément décalé et sans révérence ! Cette expérience réjouissante (re)donne envie de regarder le monde… de travers, et “pas peut-être” avec les yeux grands ouverts !Tout public

17 .

La halle (quartier gare) 2 Rue des Casernes Étain 55400 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67 billetterie@transversales-verdun.com

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English :

Three artists, one yurt? and a merry chaos of theater, music, circus and absurdities of all kinds! A show about our inner workings !

Three of them, dressed in everyday clothes (even bathrobes!) welcome the audience into a yurt. No flashy decor, just a cosy, offbeat atmosphere where the unexpected is king. Anything can happen: three of them playing a single guitar, several having tea on a branch, or debating the political convictions of a sea cucumber. Everyday life becomes the stuff of games, slip-ups and laughter. Ideological postures are challenged and speeches waver. Theater, music and circus intertwine in a lively, moving form, full of inventiveness and mischief. With a touch of the absurd, misunderstandings multiply as they try to come to terms with reality. Their humor sometimes makes you laugh out loud in this delirious bric-a-brac. Si c?est sûr c?est pas peut-être is a free, funny, deeply offbeat show with no reverence! This delightful experience (re)inspires us to look at the world? sideways, and ?pas peut-être? with eyes wide open!

L’événement Spectacle Si c’est sûr c’est pas peut-être Étain a été mis à jour le 2026-04-16 par MEUSE ATTRACTIVITE